الإسماعلي: لم نطلب حكام أجانب لمباراة الأهلي

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قال عماد سليمان المشرف على فريق الكرة بالنادي الإسماعيلي أن إدارة الدارويش لم تطلب طاقم تحكيم أجنبي لإدارة مواجهة الأهلي المقبلة في الدوري المصري.

وصرح سليمان للموقع الرسمي للفريق الأصفر قائلاً «لم يحدث وأن نطلب حكاما أجانب لمباراة الأهلي»، وذلك بعدما زعمت عدة تقارير صحفية أن إدارة الإسماعيلي خاطبت اتحاد الكرة للاستعانة بحكام أجانب.

ويواجه الأهلي منافسه الإسماعلي ضمن مباريات الجولة 29 من منافسات الدوري المصري يوم الأربعاء المقبل.

ويحتل المارد الأحمر صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 64 نقطة وبفارق الأهداف والمواجهات المباشرة عن الزمالك صاحب الوصافة بنفس الرصيد، فيما يتواجد الإسماعيلي عند المركز الثالث عشر برصيد 33 نقطة.