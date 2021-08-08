قادة إقليم تيجراي تتهم رئيس وزراء إثيوبيا بافتعال أزمات إنسانية: إبادة جماعية

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وجهت قادة الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، اتهامات لرئيس الوزراء الإثيوبي ىبي أحمد بافتعال أزمات إنسانية.

وقال وزير الإعلام الإثيوبي السابق جيتاشيف ريدا (وهو عضو اللجنة التنفيذية لـ«الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي»)، على أن حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد، بعد هزيمتها في الإقليم، غيرت استراتيجيتها وفرضت حصارا أسفر عن تعليق الخدمات العامة هناك، بما يشمل إمدادات الكهرباء والوقود والاتصالات والخدمات المصرفية وكل أنواع النقل.

وأشار البيان على تويتر إلى أن هذا الحصار منع المنظمات الإغاثية من أداء مهامها في تيجراي وأسفر عن تعليق تقديم المساعدات الغذائية والإنسانية الطارئة إلى الإقليم، متهما حكومة أبي بتقويض جهود المنظمات الإغاثية التي تتعامل مع الأزمة في تيجراي عمدا.

وأضاف أن الأزمة الإنسانية المفتعلة من قبل الحكومة تتخذ حاليا منحى أخطر«، مشيرا إلى التقارير عن انتشال جثث من نهر فاصل بين تيجراي والسودان، كما ألقى اللوم على الحكومة في تنفيذ اعتقالات في صفوف أبناء تيجراي ومصادرة ممتلكاتهم وإغلاق شركاتهم في مختلف أنحاء البلاد.

ووصف المسؤول أن ما فعتله الحكومة دليل على الإبادة الجماعية، وطالبت حكومة تيجراي بفتح كل الممرات الإنسانية لتقديم المساعدات إلى الإقليم والأجزاء من ولايتي أمهرة وعفر التي تخضع حاليا لسيطرة قوات «الجبهة الشعبية».