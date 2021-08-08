وزير الدفاع الأرمني يدعو للتصدي لأي أعمال تصعيد من قبل أذربيجان

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دعا وزير الدفاع الأرمني الجديد أرشاك كارابتيان، للتصدي لأي أعمال تصعيد تجاه بلاده من قبل أذربيجان.

وأضاف كارابتيان، لا نريد أي تصعيد في أي اتجاه ولكن إذا حاولوا اختراق أراضينا فيجب استخدام كل الوسائل.

واعرب وزير الدفاع الأرمني عن ثقته في بناء الجيش والدفاع عن الوطن، كما أعرب عن ثقته في القوات الفرعية للوحدة العسكرية الثالثة، برئاسة العقيد ألكسندر تساكانيان وفقا لما ذكرته «زينوز ميديا».

و أصدر الوزير كارابتيان تعليمات صارمة بوقف كل محاولات أذربيجان لعبور الحدود الأرمينية، مضيفا: لا ينبغي للعدو حتى التفكير في اختراق أراضينا.

وتتبادل البلدين اتهامات بشأن خرق اتفاق وقف إطلاق النار.

وكانت قد اندلعت اشتباكات بين أذربيجان وأرمينيا بسبب إقليم ناجورنو كارابخ، في 27 سبتمبر الماضي وتوقفت الأعمال العسكرية في 10 نوفمبر الماضي وفقا لاتفاق روسي بنشر 1960 جنديا من قوات حفظ السلام.