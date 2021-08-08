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تشهد انخفاضا في الإصابة بفيروس كورونا: اللقاحات لها دور كبير

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السعودية تشهد انخفاضا في الإصابة بفيروس كورونا: اللقاحات لها دور كبير تشهد انخفاضا في الإصابة بفيروس كورونا: اللقاحات لها دور كبير

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قال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، إن المنحنى الوبائي في المملكة يشهد انخفاضًا ملحوظًا في تسجيل حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال هذه الفترة، مبينًا أن للقاحات دورًا كبيرًا في الانخفاض.

وسجلت السعودية 731 إصابة جديدة في تراجع لما شهدته الأيام الماضية بتسجيل أكثر من ألف إصابة يومية.

وأضاف المسؤول السعودي وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، إن جرعات اللقاح المعطاة في المملكة وصلت إلى مستويات مميزة ولم تسجل أي حالة وفاة في المملكة بسبب اللقاحات.

وأوضح أن اللقاحات المعتمدة في المملكة هي فايزر، وإسترازينيكا، وجونسون، وموديرنا، مشيرًا إلى أن عدد الجرعات يقترب من 30 مليون جرعة بالمملكة.

وتجاوزت الإصابات في العالم 200 ملايين حالة وأكثر من 4 ملايين حالة وفاة.

المصرى اليوم

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