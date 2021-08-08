مباحثات سعودية عراقية
أفادت "ديلي إكسبرس"، اليوم الأحد، أن قوات بريطانية وصلت لليمن لملاحقة مهاجمي سفينة "ميرسر ستريت". كما وصل 40 جنديا بريطانيا...
أبها :الوطن
29 ذو الحجة 1442 هـ
أعلنت الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الشمالية في العراق، عن توقف خط لنقل الطاقة في محافظة نينوى، بعد تعرضه لعمل «تخريبي»....
بغداد: الوكالات
29 ذو الحجة 1442 هـ
استدعى السودان سفيره لدى إثيوبيا وفق ما أعلنت الخارجية السودانية، وذلك بعدما رفضت أديس أبابا جهود الخرطوم للتوسط من أجل وقف إطلاق...
جوبا، الخرطوم: أ ف ب
29 ذو الحجة 1442 هـ
قال متحدث عسكري باسم نائب رئيس جنوب السودان، رياك مشار، إن معارك بين الفصائل المتناحرة في الحركة، التي يتزعمها «مشار»، أسفرت عن...
جوبا: الوكالات
29 ذو الحجة 1442 هـ