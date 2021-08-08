مباحثات سعودية عراقية

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اليمن : قوات بريطانية تصل لملاحقة مهاجمي سفينة ميرسر ستريت

أفادت "ديلي إكسبرس"، اليوم الأحد، أن قوات بريطانية وصلت لليمن لملاحقة مهاجمي سفينة "ميرسر ستريت". كما وصل 40 جنديا بريطانيا...

b435ccedb9.jpgأبها :الوطن
81239c36d1.jpg29 ذو الحجة 1442 هـ

تفجير خط نقل كهربائي في العراق

أعلنت الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الشمالية في العراق، عن توقف خط لنقل الطاقة في محافظة نينوى، بعد تعرضه لعمل «تخريبي»....

icon-byline.pngبغداد: الوكالات
icon-clock.png29 ذو الحجة 1442 هـ

السودان يستدعي سفيره لدى إثيوبيا

استدعى السودان سفيره لدى إثيوبيا وفق ما أعلنت الخارجية السودانية، وذلك بعدما رفضت أديس أبابا جهود الخرطوم للتوسط من أجل وقف إطلاق...

icon-byline.pngجوبا، الخرطوم: أ ف ب
icon-clock.png29 ذو الحجة 1442 هـ

30 قتيلا في اشتباكات داخل حركة مشار

قال متحدث عسكري باسم نائب رئيس جنوب السودان، رياك مشار، إن معارك بين الفصائل المتناحرة في الحركة، التي يتزعمها «مشار»، أسفرت عن...

icon-byline.pngجوبا: الوكالات
icon-clock.png29 ذو الحجة 1442 هـ

الوطن السعودية

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