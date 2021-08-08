وزيرا التعليم العالي والاتصالات يفتتحان الملتقى التاسع لمعرض الجامعات المصرية غدا

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بالتزامن مع استعداد الجامعات، لاستقبال موسم تنسيق قبول الناجحين في الثانوية العامة والشهادات المعادلة لها؛ تنطلق فعاليات الملتقى التاسع لمعرض الجامعات المصرية والعالمية خلال الفترة من 9 إلى 11 أغسطس الجارى بمشاركة عشرات الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والدولية.

ويتفقد الدكتور خالد عبدالغفّار وزير التعليم العالى والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوچيا المعلومات، أجنحة النسخة الصيفية من المعرض الدولى للتعليم والذي يعقد على مدى ثلاثة أيام، كما يستضيف المعرض عددا من وزراء التعليم العالى السابقين ورؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والدولية ولفيف من خبراء التعليم العالي من مصر.

ويشارك اكثر من سبعين من الجامعات المصرية والعالمية منهم، جامعة القاهرة، جامعة عين شمس، والاكاديمية البحرية والجامعة الفرنسية بمصر وأفرع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية وجامعة مصر المعلوماتية بالإضافة لعدد كبير من الجامعات الخاصة والأهلية.

وتعرض الجامعات المشاركة برامجها الدراسية التي تقدمها والجديد في كل مايخص منظومة التعليم العالى بالإضافة وعلى المستوى الدولي يشارك بالملتقى جامعات من أكثر من 10 دول منها، الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، روسيا، كرواتيا، الأردن، قبرص وغيرها منها جامعة لنكولن وجامعة برمنجهام من المملكة المتحدة، جامعة إدموند من الولايات المتحدة، جامعة الصداقة بين الشعوب من روسيا وغيرهم.

ويستقبل المعرض الآلاف من طلاب المدارس الثانوية على مدار الأيام الثلاثة للملتقى حيث يفتح المعرض أبوابه للطلاب مجانا للقاء ممثلى الجامعات المشاركة والتعرف على أبرز الفرص التعليمية وكذلك البرامج الدراسية والخدمات التعليمية التي تقدمها تلك الجامعات. ويتيح الملتقى الفرصة للمواهب الفنية الشابة لطلبة المرحلة الثانوية للظهور.

وقال الدكتور على شمس الدين رئيس جامعة بنها الأسبق ورئيس الملتقي، إن التعليم العالى أصبح صناعة وبات هناك تنافس كبير على جذب الطلاب بين الجامعات لأن جزءا كبيرا من تمويل الجامعات بات مرتبطا بالمصروفات الدراسية، فضلا عن أن جزءا من قدرة الجامعات على التميز يقوم اساسا على جودة الطالب الملتحق بها،