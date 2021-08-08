بسبب خلافات أسرية.. فراّن يتلقى طعنة من زوجته بالشرقية

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أصيب فران بجرح سطحي بمنطقة البطن، إثر تلقيه طعنة من زوجته، بسبب خلافات أسرية بينهما، وتم نقل الزوج المصاب إلى مستشفى كفر صقر المركزي لإسعافه وتلقي العلاج اللازم.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إشارة من مستشفى كفر صقر المركزي، بوصول المدعو «رضا. م. م» 27 عاما، فران، مُقيم بمركز كفر صقر، مصابًا بجرح سطحي بالبطن، واتهم المصاب زوجته 24 عاما، ربة منزل، بطعنه بسلاح أبيض «سكين»، إثر نشوب خلافات أسرية بينهما.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة، وكلفت المباحث بسرعة التحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها .