أخبار عاجلة

«صالون هدى» عرض أول بمهرجان «تورنتو» -
نجم السينما العالمية يكشف أسرار «5» سنوات عِجاف منذ انفصاله عن زوجته.. جونى ديب: هوليوود قاطعتنى وجمّدت عرض آخر أفلامى لمدة عام -
طلب إحاطة لمواجهة الأسواق العشوائية.. و«صحة الشيوخ» تطالب بضم التغذية المدرسية لمنظومة التعليم -
الأحزاب تبدأ حملة توعية بخطورة «الزيادة السكانية» -
كفر الشيخ تحصد مركزين من أوائل الثانوية العامة -
سكرتير عام محافظة المنوفية يتابع إنضباط سير العمل يملفات التصالح في مخالفات البناء -
محافظ المنيا يهنئ الرابعة مكرر على مستوى الجمهورية بالشهادة الثانوية العامة -
الكشف على 1054 مواطن في قافلة طبية مجانية بدشنا ضمن «حياة كريمة» في قنا -
محافظ المنوفية يوقع بروتوكول لتطوير البنية التحتية بمركز ومدينة منوف بـ 14,5 مليون جنيه -
الدنمارك: سنساعد حلفاءنا في عمليات الإجلاء من أفغانستان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

بسبب خلافات أسرية.. فراّن يتلقى طعنة من زوجته بالشرقية

Print
بسبب خلافات أسرية.. فراّن يتلقى طعنة من زوجته بالشرقية بسبب خلافات أسرية.. فراّن يتلقى طعنة من زوجته بالشرقية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب فران بجرح سطحي بمنطقة البطن، إثر تلقيه طعنة من زوجته، بسبب خلافات أسرية بينهما، وتم نقل الزوج المصاب إلى مستشفى كفر صقر المركزي لإسعافه وتلقي العلاج اللازم.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إشارة من مستشفى كفر صقر المركزي، بوصول المدعو «رضا. م. م» 27 عاما، فران، مُقيم بمركز كفر صقر، مصابًا بجرح سطحي بالبطن، واتهم المصاب زوجته 24 عاما، ربة منزل، بطعنه بسلاح أبيض «سكين»، إثر نشوب خلافات أسرية بينهما.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة، وكلفت المباحث بسرعة التحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«صالون هدى» عرض أول بمهرجان «تورنتو»

«صالون هدى» عرض أول بمهرجان «تورنتو»

نجم السينما العالمية يكشف أسرار «5» سنوات عِجاف منذ انفصاله عن زوجته.. جونى ديب: هوليوود قاطعتنى وجمّدت عرض آخر أفلامى لمدة عام

نجم السينما العالمية يكشف أسرار «5» سنوات عِجاف منذ انفصاله عن زوجته.. جونى ديب: هوليوود قاطعتنى وجمّدت عرض آخر أفلامى لمدة عام

طلب إحاطة لمواجهة الأسواق العشوائية.. و«صحة الشيوخ» تطالب بضم التغذية المدرسية لمنظومة التعليم

طلب إحاطة لمواجهة الأسواق العشوائية.. و«صحة الشيوخ» تطالب بضم التغذية المدرسية لمنظومة التعليم

الأحزاب تبدأ حملة توعية بخطورة «الزيادة السكانية»

الأحزاب تبدأ حملة توعية بخطورة «الزيادة السكانية»