رئيس تونس : «سنواصل أيام التلقيح حتى تطعيم كل الشعب»

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قال رئيس تونس قيس سعيد، مساء اليوم السبت، خلال زيارته لمركز التلقيح معهد فرحات حشاد برادس، إن التلقيح ضد كورونا سيتواصل حتى يتم تطعيم كافة الشعب التونسي كما سيتواصل التلقيح ضد كل الجوائح والميكروبات السياسية، وفق تعبيره.

وشدد رئيس الدولة التأكيد على ضرورة «العودة للحياة الطبيعية من أجل بناء تونس من جديد بتكاثف كل الجهود»، لافتا النظر إلى ان الحملة المكثفة للتلقيح ستتواتصل وليست يوما واحدا واليوم هو الإفتتاح«.

وأقر رئيس الجمهورية انه «لا يوجد لديه أي حسابات بل لديه أمانة وسيواصل القيام بكل ما يجب القيام به».

وأشار إلى وجود عدد كبير من المتطوعين اليوم، مضيفا القول '«وأنا من بين المتطوعين لخدمة البلاد التونسية».