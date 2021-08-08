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أشاد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بشهادة الشيخ محمد حسان، في قضية «داعش إمبابة»، والتي وصفها بالشهادة الصادقة والصريحة.

وأضاف «الجندي»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون» عبر فضائية «dmc»، الأحد، أن الشيخ محمد حسان قال إن أي جماعة تستحل الدماء المحرمة للمسلمين وتستحل دماء إخواننا وأبنائنا من أفراد الجيش والشرطة فهي جماعة منحرفة عن كتاب الله وسنة رسوله وكانت سببا في التنازع والخلاف، مؤكدًا أن أفكار تنظيم القاعدة تكفيرية ويحكمون على المسلمين بالردة والحكم على جميع الحكومات الإسلامية والعربية بأنها كافرة ومرتدة كما أنهم يستحلون الدماء.

ووجه الجندي التحية للشيخ محمد حسان، مؤكدًا: «لا نضع البيض كله في سلة واحدة، وهناك من يعترف بالحق ويتراجع عن الباطل والشيخ محمد حسان مثال لذلك وله كل التحية».