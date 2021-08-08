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الكشف على 1500 مواطنًا في قرية الكراكات بكفرالشيخ ضمن مبادرة حياه كريمة

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تمكنت قافلة طبية ضمن مبادرة حياة كريمة بالوحدة الصحية بقرية الكراكات، التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، من إجراء الكشف الطبي على 1500 مترددا على يومين من أهالي قرية الكراكات وتوابعها.

وأثنى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على الفرق الطبية المشاركة في القافلة، كما أثنى على استجابة أهالي قرية الكراكات وتوابعها بالتوجه، لتلقي الخدمات الطبية في 12تخصصا، بالإضافة لصرف العلاج مجانا وإجراء الإشعالات، وتم تحويل المرضى للمستشفيات لإستكمال العلاج لهم، وإجراء العمليات والفحوصات اللازمة حسب الحالات التي تم رصدها .

وقالت الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، القافلة المجانية التي شهدتها قرية الكراكات وتوابعها مُتعددة التخصصات لتقديم الخدمات الطبية لأهالي القرية والقرى المجاورة، واستمرت لمدة يومين،وتم تحويل الحالات للمستشفيات لإجراء العمليات الجراحية.

وأضافت سلام، أن القافلة تأتي في إطار مبادرة «حياة كريمة»، التي تستهدف المناطق المحرومة من الخدمات الطبية، وتحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان ،وسط تنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا، وتضم كافة تخصصات «الأطفال- تنظيم الأسرة- الباطنة- العظام- الجلدية- الجراحة- الأسنان – الرمد»، ومعمل تحاليل لإجراء التحاليل الطبية مجانًا، بجانب وجود صيدلية لصرف الأدوية بالمجان مؤكدة أن الحملة شهدت ندوات توعوية تثقيفية للمترددين والمترددات من أهالي قرية الكراكات وتوابعها.

حياه كريمه
حياه كريمه
حياه كريمه

المصرى اليوم

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