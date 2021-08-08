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محافظ الجيزة: رفع 63 ألف طن مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي

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محافظ الجيزة: رفع 63 ألف طن مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي محافظ الجيزة: رفع 63 ألف طن مخلفات وقمامة خلال الأسبوع الماضي

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أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن المحافظة تولى اهتمامًا كبيرًا بمنظومة النظافة من خلال رفع تراكمات القمامة والمخلفات بكافة أنحاء المحافظة وإجراء المتابعات الدائمة والميدانية لكافة الأحياء والمراكز والمدن لرفع مستوي النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعية وعددا من المناطق التي بحاجة إلى تكثيف دوريات العمل بها، إضافة إلى شركات النظافة العاملة بالمحافظة والتى يصل عددها إلى ٣٠ شركة وجارى التعاقد لدخول شركات أخرى في الخدمه في إطار تدعيم منظومة النظافة وتحقيق خطوات متقدمه في ذلك الملف الحيوي.

وأضاف راشد أن المحافظة تبذل قصارى جهدها للارتقاء بمنظومة النظافة مشيراً انه قد تم رفع اكثر من ٦٣ الف طن من المخلفات والقمامة المتواجدة بالشارع خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس وضمت رفع (٩٤٢٧طن يوم ١ أغسطس) ورفع (٩٢١٦طن يوم ٢ أغسطس) ورفع (١٠٢٤٩ طن يوم ٣ أغسطس ) ورفع (٨٧٨٣ طن يوم ٤ أغسطس ) ورفع (١٠٢٧٤ طن يوم ٥ أغسطس ) ورفع (٧٧٨٨ طن يوم ٦ أغسطس ) ورفع (٧٥٢٠ طن يوم ٧ أغسطس.

وشدد على رئيس هيئة النظافة والتجميل ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن والقرى بضرورة التواجد الدائم والمتابعة الميدانية بالشوارع والميادين والجاهزية الدائمة لكافة المعدات والسيارات ومحطات المناولة للتأكد من انتظام عمل منظومة النظافة بكفاءة دون معوقات، موجهاً بصيانة كافه معدات النظافة المعطلة للإستفادة منها وإدخالها الخدمة وتوزيعها بالقطاعات التي بحاجه إلى دعم منظومه العمل بها مع التشديد على إدخال كل القري في منظومة النظافة والجمع السكنى وعدم الاكتفاء بالشوارع الرئيسية والمناطق الحيوية بالمركز والمدن.

كما وجه بضرورة الاستجابة الفورية لشكاوي المواطنين فيما يتعلق بمشاكل المخلفات والقمامة وغيرها من المشكلات التي قد تواجه المواطنين موجهاً بالحل الفورى لها.

المصرى اليوم

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