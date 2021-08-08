«السكة الحديد» تعلن عن وظائف برواتب تصل لـ5 آلاف جنيه: «لا محسوبية» (شروط التقديم)

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كشف الدكتور محمد حسين، نائب رئيس هيئة السكة الحديد، شروط التقديم في الوظائف الجديدة المقرر الإعلان عنها.

وأشار حسين، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، إلى أنه من المقرر إتاحة عدد من الوظائف بينها 1500 وظيفة فنية تشمل فني سكة ومزلقانات وفني حركة وتخصصات أخرى، لافتا إلى أن الشروط لا تتضمن الخبرة المسبقة.

وأوضح أن الشروط للوظائف الفنية تتضمن الحصول على دبلوم فني، أو معهد فني تجاري وصناعي، وألا يتخطى العمر 30 عاما، إضافة إلى تقديم شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء، وسلامة صحيفة الحالة الجنائية، مشيرا إلى أن التقديم سيكون وفقا للمنطقة الجغرافية المقيم بها، فضلا عن ألا يقل مجموع التخرج عن 65%، إضافة إلى اللياقة الصحية والنفسية، وتقديم حوالة بريدية بقيمة 250 جنيها.

وأشار إلى أن التقديم لوظائف السكة الحديد سيكون يدويا لمنع تزييف الشهادات، موضحا أنه من المقرر إخضاع المقبولين لتدريب أولى.

ولفت إلى إتاحة 150 وظيفة للمهندسين، بشرط ألا يقل العمر عن 21 ولا يزيد عن 30، موضحا أن الشروط تشمل الحصول على بكالوريوس هندسة، وأن يكون المتقدم مقيد بنقابة المهندسين، إضافة إلى اللياقة النفسية والصحية، وألا يقل التقدير التراكمي عن جيد، مع التقديم وفقا للمنطقة الجغرافية، وتقديم شهادة أداء الخدمية العسكرية أو الإعفاء منها، إضافة إلى تقديم حوالة بريدية بقيمة 250 جنيه باسم هيئة السكك الحديدية.

وأشار إلى أن فترة التقديم تشمل شهرا ابتداء من غد الاثنين، نافيا وجود أولوية بالتقديم.

وأكد نائب رئيس هيئة السكة الحديد أن عملية القبول سيتكون للمستحقين قائلا: «لا يوجد وسائط ومحسوبية».

ولفت إلى أن مرتب الفني شامل الحوافز لن يقل عن 3 آلاف جنيه، بينما لا يقل راتب المهندس عن 4.5 و5 آلاف جنيه، مشيرا إلى تخصيص 40 مقعدا للفتيات ضمن المسابقة.