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448 طالبًَا تقدموا لأداء اختبارات القدرات بجامعة بني سويف

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تفقد الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، الأحد، اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بكليات الإعلام والسياحة والفنادق، والفنون التطبيقية، والتربية الرياضية.

وشدد رئيس الجامعة خلال الجولة، بتوفير المناخ الملائم وكافة سبل الراحة للطلاب، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، من حيث الالتزام بارتداء الكمامات، ومراعاة تطبيق المسافات الآمنة وإجراءات التباعد الاجتماعي داخل قاعات الامتحانات، وقياس درجة حرارة الطلاب قبل الدخول للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وأكد رئيس الجامعة أن هناك إقبالا من الطلاب على أداء اختبارات القدرات المؤهلة للالتحاق بتلك الكليات، حيث بلغ إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء اختبارات القدرات 90 بكلية الإعلام، و42 بكلية السياحة والفنادق، و186 بكلية التربية الرياضية، و75 بكلية الفنون التطبيقية، و55 طالبا بكلية التمريض.

وفي سياق أخر، أوصى رئيس الجامعة أثناء جولته التفقدية بضرورة تجميل الكليات قبل بدء العام الدراسي، والاهتمام بالمناطق الخضراء، كما شدد على عمل صيانة دائمة للمدرجات والقاعات والمعامل والملاعب.

المصرى اليوم

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