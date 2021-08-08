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جامعة الأقصر توقع بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي

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جامعة الأقصر توقع بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي جامعة الأقصر توقع بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي

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وقعت جامعة الأقصر، برئاسة الدكتور محمد محجوب عزوز، الأحد، بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي، للاستفادة من الخبرات الصناعية المتراكمية لدى الهيئة، في شتى المجالات وتنفيذ المشروعات على نحو متميز.

وقال رئيس الجامعة إن توقيع البروتوكول جاء بهدف تنفيذ خطط الجامعة من خلال إدارة المشروعات التي تساعد على التحسين والتطوير اللازم والمستمر لمنشآت ومعامل الجامعة لخلق أفضل الظروف الممكنة، وإعمالًا بتكليفات رئيس الجمهورية، بشأن رؤية الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركاتها لتعظيم الاستفادة من إمكانياتها وخبراتها.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن الهيئة لديها إمكانيات ومقومات رأسمالية ومؤسسية تمكنها من تنفيذ المشروعات، وتوفير الاحتياجات المتميزة في أغلب المجالات بدرجة عالية من الدقة والجودة، ولفت إلى أن جامعة الأقصر تتطلع لتحقيق الريادة من خلال توفير منظومة ذكية عالية الجودة للتعليم والتعلم، بما يدعم تحقيق رؤيتها لتكون جامعة رائدة في مجال التحول الرقمي.

المصرى اليوم

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