نائب جامعة بنها يتفقد اختبارات القدرات بكلية التربية النوعية (صور)

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تفقد الدكتور تامر سمير، نائب رئيس جامعة بنها لشؤون التعليم والطلاب، اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بكلية التربية النوعية، يرافقه الدكتور محمد إبراهيم عميد الكلية والوكلاء.

وقال بيان صحفي، الأحد، إن الجولة شملت تفقد أعمال الكنترولات، وتصحيح الاختبارات التي تجرى بالكلية بشعبتيها «الفنية والموسيقية»، وسط إجراءات احترازية ووقائية حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب.

وقال «سمير»، إنه تمَّ تشكيل لجان داخل كل كلية لمتابعة سير اختبارات القدرات على مدار اليوم، والعمل على توفير سبل الراحة للطلاب وأولياء أمورهم، وتجهيز قاعات وأماكن انتظار تليق بالكليات التي تؤدي بها اختبارات القدرات.

من ناحية أخرى استقبل نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب بمكتبه بإدارة الجامعة، الدكتور علاء عبدالعاطى بقطاع التمريض بالمجلس الأعلى للجامعات، على هامش تفقده أعمال اختبارات القدرات بالجامعة.

يذكر أنه يتم تسجيل المواعيد واختيار الكليات وأماكن أداء اختبارات القدرات المؤهلة لها، عن طريق خدمة التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت على الموقع: www.tansik.egypt.gov.eg، كما تم نشر إرشادات وخطوات التسجيل لاختبارات القدرات على موقع الجامعة.