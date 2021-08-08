بعد حضوره جنازة دلال عبدالعزيز.. فيفي عبده لرشوان توفيق:«أنت فنان جدع وأصيل»

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

على الرغم من ظروفه الصحية وتقدمه في العمر، حرص الفنان الكبير رشوان توفيق، على حضور جنازة الفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، التي رحلت عن عالمنا، أمس السبت، عن عمر ناهز الـ 61 عامًا.

ونشرت الفنانة فيفي عبده صورة للفنان القدير أثناء حضوره الجنازة عبر خاصية «الإستوري» بحسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، الأحد، وعلقت عليها، قائلة :«أنت فنان قدير وجدع أصيل، ربنا يديك الصحة ويطول في عمرك يارب».

ودفنت الفنانة دلال عبدالعزيز في مقابر العائلة بالوفاء والأمل إلى جوار زوجها الراحل الفنان سمير غانم الذي توفي في 20 مايو الماضي عن عمر ناهز الـ84 عامًا بمضاعفات فيروس كورونا، وبعده بـ75 يومًا تُوفيت الفنانة دلال عبدالعزيز إثر تليف في الرئة، حيث وضعت على جهاز التنفس الاصطناعي طوال الأشهر الثلاثة الماضية، ومنذ نقلها للمستشفى في 30 إبريل الماضي.