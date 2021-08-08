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الزعيم الكوري الشمالي يدعو لتقديم الدعم للمناطق المتضررة من الفيضانات

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الزعيم الكوري الشمالي يدعو لتقديم الدعم للمناطق المتضررة من الفيضانات الزعيم الكوري الشمالي يدعو لتقديم الدعم للمناطق المتضررة من الفيضانات

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دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون، إلى تقديم الدعم الحكومي لجهود التعافي في المناطق الشرقية التي ضربتها الفيضانات، وفقا لاجتماع طارئ للجنة العسكرية الإقليمية لوضع خطط التعافي.

وتسببت الفيضانات الموسمية في تدمير وغرق حوالي 1،170 منزلا والإجلاء العاجل لنحو 5 آلاف مواطن كوري بعدما غمرت المياه مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية بعد سقوط ما يصل إلى 307 مليمترات من الأمطار في إقليم «هامكيونغ» الجنوبي الشرقي.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إن الزعيم كيم، أصدر أوامره بتقديم الدعم المادي والمالي الوطني القوي لإقليم «هامكيونغ» الجنوبي لمساعدته على التعافي»، بما في ذلك الإفراج عن احتياطيات الدولة من المواد الأساسية اللازمة للتعافي على وجه السرعة.

وطالب الزعيم من مسؤولي لجان المدن والمقاطعات والحزب والمنظمات الحزبية شن حملة التعافي بمهارة وقوة .

ووضعت المنطقة الجنوبية الغربية من البلاد المعروفة بحقول زراعة الأرز الرئيسية في حالة تأهب قصوى ضد الفيضانات.

المصرى اليوم

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