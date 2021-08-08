انتشال 10 جثث مجهولة الهوية بمقبرة جماعية في ليبيا

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كشفت الهيئة العامة للكشف عن المفقودين في ليبيا، عن انتشال 10 جثث مجهولة الهوية من مقبرة جماعية بالمشروع الزراعي 5 كيلو بمدينة ترهونة جنوب العاصمة طرابلس.

وقالت الهيئة في بيان، الأحد، إنه بعد عمليات البحث والاستكشاف المستمرة بمدينة ترهونة، وبعد العثور على مقبرة جديدة، أمس السبت، انتشلت فرق الهيئة، اليوم 10 جثث مجهولة الهوية.

وأعلنت فرق إدارة البحث عن الرفات بالهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في وقت سابق عن تمكنها من انتشال 12 جثة من مقبرتين جماعيتين في ترهونة، حيث عثرت على جثتين في الموقع الأول، وعلى عشر جثث في الموقع الثاني.