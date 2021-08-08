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الإعدام لسائق قتل شابا في أحد المواقف بالشرقية

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الإعدام لسائق قتل شابا في أحد المواقف بالشرقية الإعدام لسائق قتل شابا في أحد المواقف بالشرقية

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صدقت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار نسيم على بيومى، وعضوية المستشارين، وائل عمر الشحات، وسامى زين العابدين، وسكرتارية يامن محمود، وإسلام محجوب، على قرار فضيلة مفتي الديار المصرية، بالإعدام شنقا لسائق أدين بقتل شاب داخل أحد المواقف بمدينة العاشر من رمضان، وبراءة والده وشقيقه من تهمة القتل .


تعود أحداث القضية لشهر يناير من العام المنقضي، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول العاشر من رمضان، يفيد بورود إشارة من مستشفي التأمين الصحى بوصول«محمد. ع» ٢١ عاما، عامل، في مصنع بمدينة العاشر من رمضان، جثة هامدة متأثرا بإصابته بطعنة نافذة بالصدر .


وتبين من تحريات المباحث الجنائية، أنه أثناء استقلال المجني عليه سيارة سرفيس مع سائق من أقاربه، حدثت مشادة كلامية بين السائق مرافق المجني عليه وسائق آخر تطورت إلى مشاجرة بسبب الخلاف على أولوية تحميل الركاب من داخل موقف الأردنية، وتدخل المجنى عليه للدفاع عن السائق قريبه، وبعد ساعات من المشاجرة حاول عدد من السائقين التدخل للصلح بينهما، وبحضور كل من السائق وبرفقته المجنى عليه للصلح مع الطرف الثانى ويدعي «ص. ع» 19 عاما سائق فقام الطرف الثاني بمساعدة شقيقه «أ» 26 عاما سائق بالتعدي على المجني عليه بسلاح أبيض «سكين» بتحريض من والدهما«ع. ص. م» 57 عاما سائق.


عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت قرارها المتقدم.

المصرى اليوم

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