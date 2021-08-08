تسمم طفلة لدغها عقرب وشقيقين تناولا طعام منزلي فاسد بسوهاج

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أصيبت طفلة بحالة إعياء شديد وتسمم، الأحد، جراء لدغ عقرب أثناء لهوها بمنزلها بدائرة مركز سوهاج، فيما أصيب شقيقان بأعراض تسمم غذائى على إثر تناولهما طعام منزلى فاسد بدائرة مركز أخميم.

تلقى اللواء محمد شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارين بالواقعتين، فانتقل اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، وتبين من المعاينة والفحص، أنه في مركز سوهاج تبلغ بوصول الطفلة دعاء. أ. م «9 سنوات- تلميذة» وتقيم بدائرة المركز إلى مستشفي سوهاج العام مصابه بحالة إعياء شديد إدعاء لدغ عقرب، وأفادت والدتها «38 سنة- ربة منزل» وتقيم بذات الناحية، بأنه أثناء لهو نجلتها بالمنزل لدغها عقرب مما نتج عنه إصابتها، ونفت الشبهة الجنائية.

كما تبلغ لمركز شرطة أخميم من مستشفى سوهاج العام، بوصول الطفل يوسف. م. ك «10 سنوات- تلميذ» وشقيقه محمد «4 سنوات» ويقيمان بدائرة المركز مصابين بحالة إعياء وقيئ مستمر إدعاء تناول طعام فاسد، وقررت والدتهما أسماء. س. أ «32 سنة- مدرسة» وتقيم بذات الناحية، حدوث إصابة نجليها المذكورين عقب تناولهما «طعام منزلي فاسد»، ونفت الشبهة الجنائية.

وتحرر بالواقعتين المحضرين اللازمين، وتولت النيابة العامة التحقيق.