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غرفة السياحة: 25 ألف جنيه تكلفة العمرة للرحلات الاقتصادية ()

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غرفة السياحة: 25 ألف جنيه تكلفة العمرة للرحلات الاقتصادية (فيديو) غرفة السياحة: 25 ألف جنيه تكلفة العمرة للرحلات الاقتصادية ()

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توقع باسل ، رئيس لجنة إدارة غرفة شركات السياحة، إدراج ضمن الدول المسموح لها بتنظيم رحلات عمرة قريبا.

وقال السيسي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد: «حتى الآن لا يوجد موعد محدد بشأن تنظيم رحلات العمرة، لكن شركات السياحة نظمت حملات إعلامية للتطعيم بلقاح كورونا، كونه من الشروط الأساسية للعمرة».

وأشار إلى أن لقاح جونسون آند جونسون، سيكون أفضل لقاح مناسب للمسافرين، كون التطعيم به يتم عبر جرعة واحدة.

ولفت إلى أن الإجراءات الاحترازية ستساهم في رفع العمرة، متوقعا تضاعف تكلفة العمرة مقارنة بالسنوات الماضية، لتتراوح ما بين 20 إلى 25 ألف جنيه بالنسبة لبرامج الرحلات الاقتصادية.

المصرى اليوم

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