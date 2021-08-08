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عميد طب المنوفية يُعدد إنجازات الرئيس في قطاع الصحة

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عميد طب المنوفية يُعدد إنجازات الرئيس السيسي في قطاع الصحة عميد طب المنوفية يُعدد إنجازات الرئيس في قطاع الصحة

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قال الدكتور محمود عبدالعزيز قورة، أستاذ أمراض الباطنة والكلى وعميد كلية طب المنوفية، إن هناك اهتمامًا كبيرًا من الرئيس عبدالفتاح بصحة المواطن المصري وبقوائم الانتظار وعمليات القلب وكافة العمليات الجراحية وكذلك زراعة الأعضاء، مشيرًا إلى أنه منذ فترة التسعينات وخلال الفترة الأخيرة وتحديداً منذ تولي الرئيس السيسي شهدنا طفرات طبية تعتبر إنجازات وتدخل في ما كنا نحلم به.

وأضاف «قورة»، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج «مساحة حرة»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أنه ما كنا نحلم بأن أي مواطن يعاني من تركيب مفصل أو يحتاج لدعامة في القلب أو عملية قبل مفتوح أو أي جراحة تُحدد حياته ولم يكن يمتلك المال الكافي لإجراءها وتكون على نفقة الدولة وقوائم الانتظار يعتبر من الإنجازات والتي لولا الرئيس السيسي ما كنا نحلم بذلك أبدا.

وتابع: «المستشفيات الجامعية ومستشفيات وزارة الصحة تستطيع إجراء كافة العمليات والجراحات الصعبة والتي تحتاج إلى أموال طائلة بالمجان وعلى نفقة الدولة بفضل تدخل الرئيس السيسي وتوجيهاته ورؤيته الثاقبة واهتمامه بصحة المواطن المصري.

المصرى اليوم

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