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هالة سرحان تودع دلال عبدالعزيز: «وداعا صديقتي الجميلة»

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هالة سرحان تودع دلال عبدالعزيز: «وداعا صديقتي الجميلة» هالة سرحان تودع دلال عبدالعزيز: «وداعا صديقتي الجميلة»

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أعربت الإعلامية هالة سرحان، عن حزنها لوفاة صديقتها الفنانة دلال عبدالعزيز، التي رحلت السبت عن عمر ناهز الـ61 عامًا، بعد صراع طويل مع المرض.

ونشرت سرحان أجزاء من حوار سابق لها مع الفنانة الراحلة، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر» وعلقت: «وداعا صديقتي الجميلة الطيبة القلب الصافي والتلقائية والحنان والعطاء وثقافة ونقاء سريرة.. دلال كانت ابتسامة الحياة الدائمة ولحن الوفاء في الحب والصداقة وكل القيم الجميلة».

ودفنت الفنانة دلال عبدالعزيز قبل ساعات قليلة، في مقابر العائلة بالوفاء والأمل إلى جوار زوجها الراحل الفنان سمير غانم الذي توفي في 20 مايو الماضي عن 84 عاما بمضاعفات ، وبعده بـ75 يومًا تُوفيت الفنانة دلال عبدالعزيز إثر تليف في الرئة، حيث وضعت على جهاز التنفس الاصطناعي طوال الأشهر الثلاثة الماضية، ومنذ نقلها للمستشفى في 30 إبريل الماضي.

المصرى اليوم

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