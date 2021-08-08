«القومي للكبد» يكشف عن علاج الخلل في المنظومة الصحية

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قال الدكتور محمد عز العرب، أستاذ الكبد ورئيس وحدة الأورام بالمعهد القومي للكبد، إن أمراض فيروس «c» والسمنة والضغط والقلب تُمثل أكثر من 85% من مخاطر الوفيات في مصر، مشيرًا إلى أن المبادرات الرئاسية عالجت الكثير من الخلل الموجود في المنظومة الصحية.



وأضاف «عز العرب»، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج «مساحة حرة»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن مبادرة «100 مليون صحة» كانت المعجزة التي عالجت فيروس «c» بشكل جذري والوقاية من الأمراض التي انتشرت في الفترة الأخيرة بشكل كبير من سكر وضغط وقلب وسمنة، مشيرًا إلى أننا بدأنا نعمل خريطة صحية في مصر تسير بشكل سليم بشكل كبير.

وتابع: «علاج الخلل في بعض المستلزمات الطبية من خلال المغالاة في تسعيرة العلاج في المستشفيات الخاصة»، مشيرًا إلى أن هناك علاجا لفيروس كورونا يبدأ من 1500 جنيه إلى 10 آلاف جنيه ولا يزيد عن ذلك إذا الشخص احتاج إلى رعاية مركزة وجهاز تنفس صناعي ولا بد من ضبط العلاج الحر للمستشفيات الخاصة.