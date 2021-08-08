«طب المنوفية»: إنشاء مراكز لزراعة الأعضاء سيقضي على قوائم الانتظار

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قال الدكتور محمود عبدالعزيز قورة، أستاذ أمراض الباطنة والكلى وعميد كلية طب المنوفية، إن زراعة الكلى أصعب بكثير من زراعة الكبد في مصر لأنها تحتاج إلى توافق كبير في الأنسجة للمريض في فصائل الدم قبل إجراء عملية الزرع وتكون إجراءات طويلة وصعبة في نفس الوقت عن الكبد، بالإضافة إلى أن العلاج ما بعد زراعة الكلى يكون من أصعب المراحل.

وأضاف «قورة»، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج «مساحة حرة»، المذاع على قناة «الحدث اليوم»، أن فترة العلاج ما بعد زرع الكلى عادة تكون أشد من زراعة الكبد أو أي زراعة أخرى في الجسم، مشيرًا إلى أن المشكلة تأتي من المتبرع خاصة وأن كان المتبرع حي أو أن نفعل القانون ونأخذ من المتوفي حديثاً مما يساعد كثيرا في القضاء على قوائم الانتظار في هذه النوعية من العلاجات.

وتابع: «التوجيهات الأخيرة للرئيس عبدالفتاح السيسي بأننا سنبدأ في إنشاء عدد أكبر من مراكز زراعة الأعضاء في مصر وتفعيل زراعة الكلي في مصر بشكل متكامل عظيمة للغاية، خاصة وأن مرضى غسيل الكلى في مصر يصل عددهم إلى 70 ألف مريض وبتكلفة للمريض الواحد يصل إلى 50 ألف جنيه سنوياً والدولة تتكفل بهم؛ حيث يوجد أكثر من 500 ألف مركز لغسيل الكلى على مستوى الجمهورية، منوهًا بأن هناك مجهود جبار وكبير للغاية تبذله الدولة تجاه مرضى الكلى.