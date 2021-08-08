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بمشاركة صلاح .. ليفربول يتعادل مع أتلتيك بلباو ..

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بمشاركة صلاح .. ليفربول يتعادل مع أتلتيك بلباو ..فيديو بمشاركة صلاح .. ليفربول يتعادل مع أتلتيك بلباو ..

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تعادل ليفربول مع منافسه أتلتيك بلباو الإسباني بنتيجة 1-1 ودياً، في إطار المباريات الاستعدادية لانطلاق الموسم الجديد وبطولة الدوري الإنجليزي.

وشارك الدولي المصري محمد صلاح أساسياً وقدم أداء متميزًا ومرر العديد من الكرات الرائعة والتصويبات القوية، وجاء هدف الريدز في الشوط الأول عن طريق اللاعب البرتغالي جوتا وتعادل الفريق الإسباني بأقدام اللاعب برينجر.

وغادر الظهير الأيسر أندي روبرتسون اللقاء بسبب الإصابة كما أجرى كلوب العديد من التبديلات كان أهمها المدافع الدولي الهولندي فان دايك ولاعب الوسط نابي كيتا.

ويسعى ليفربول إلى استعادة لقب الدوري الإنجليزي والمنافسة على بطولة دوري أبطال أوروبا بعد التوديع المبكر في النسخة الماضية على يد ريال مدريد.

وفضل المدرب الألماني يورجن كلوب الحفاظ على هويته الهجومية وعناصره الأساسية خلال الموسم الحالي بتواجد المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني إلى جانب البرازيلي فيرمينو والبرتغالي جوتا.

المصرى اليوم

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