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محافظ بني سويف يستعرض جهود مجالس الأمناء والآباء والمعلمين لتحسين المنظومة التعليمية

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محافظ بني سويف يستعرض جهود مجالس الأمناء والآباء والمعلمين لتحسين المنظومة التعليمية محافظ بني سويف يستعرض جهود مجالس الأمناء والآباء والمعلمين لتحسين المنظومة التعليمية

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التقى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الأحد، بأعضاء مجلس الأمناء والآباء والمعلمين.

تناول الاجتماع استعراض بعض المجهودات التي قام بها مجلس الأمناء في مجال تحسين المنظومة التعليمية، وحل مشكلات المعلمين، وطرح مجموعة من المطالب والاحتياجات الخاصة بتفعيل الدور الإيجابي لمجالس الأمناء، والمشاركة في حل المشكلات التي تواجه العملية التعليمية وتنفيذ الحلول الممكنة بغرض تحسين العملية التعليمية وتحقيق أفضل معايير الجودة والتواصل مع المجتمع المدني، وذلك بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم تحت إشراف ومتابعة من محافظ الإقليم.

وطالب المحافظ بإعداد مذكرة وافية بكل المطالب والاقتراحات التي تمت مناقشتها لدراستها والعمل على توفيرها، مشيرا إلى أهمية تفعيل مهام واختصاصات مجالس الأمناء على مستوى المحافظة وتعزيز دورها الإيجابي في متابعة العملية التعليمية بالتنسيق بين إدارات المدارس ومجالس الأمناء، ولفت إلى أن الفترة القادمة تحتاج إلى الكثير من الجهود لمصلحة الطلاب، وشدد على ضرورة تفعيل المشاركة المجتمعية لمجالس الأمناء،لدعم هذه المشاركات وتشجيعها بما يدعم تحقيق التكامل والتجانس بين المديرية والمجلس لدعم المنظومة التعليمية خلال المرحلة المقبلة.

المصرى اليوم

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