غرفة صناعة السينما توضح حقيقة أزمة فيلم «الإنس والنمس»

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

أصدرت غرفة صناعة السينما، الأحد، بيانا بشأن الازمة التي حدثت بينها وبين نقابة المهن التمثيلية، موضحة أن الشركة المنتجة لفيلم «الإنس والنمس» بطولة الفنان محمد هنيدي، قامت بسداد الرسم النسبي للعمل قبل طرحه، وذلك بإثبات مُراسلات بين الشركة المُنتجة ونقابة «التمثيليين».

وجاء نص البيان كالتالي:

أولًا: فيما يتعلق بتسهيل الاستيلاء على المال العام، فإن الشركة المُنتجة للفيلم قامت بسداد الرسم النسبي وقدره 300 ألف جنيه نقدًا بمُوجب إيصال صادر من النقابة بتاريخ 5/8/2021 صباح يوم الخميس قبل العرض العام للفيلم، وذلك بعد مُراسلات بين الشركة المُنتجة ونقيب المهن التمثيلية عبر الرسائل المُتبادلة والتي حدد بمُوجبها النقيب هذا الرسم النسبي، وذلك قبل صدور الترخيص بعرض الفيلم، وتم استلام خطاب رسمي من النقابة بسداد الرسم النسبي، وسبق ذلك تقديم خطاب من الشركة المُنتجة لنقابة المهن التمثيلية بتحديد الرسم النسبي، ما يؤكد التزام الشركة المُنتجة بسداد الرسم النسبي للنقابة.

ثانيًا: لا يوجد تعهد حصلت عليه الرقابة، وإنما إقرار تم أخذه على الشركة المُنتجة للفيلم بسداد الرسم النسبي خلال 48 ساعة، وإلا سيتم إلغاء الترخيص، وهو ما يؤكد حرص الرقابة على استيفاء نقابة المهن التمثيلية للرسم النسبي وسبق للرقابة والنقابات الفنية على مدار أعوام عديدة سابقي العمل بذلك مع جميع شركات إنتاج، وقبل وجود الدكتور خالد عبدالجليل، كرئيس للرقابة.

ثالثًا: تعيين الدكتور خالد عبدالجليل بمجلس إدارة غرفة صناعة السينما تم بموجب قرار من وزير الصناعة منذ عام 2010، ولم يكن وقتها رئيسًا للرقابة على المُصنفات.

رابعًا: تعيين المخرج عمر عبدالعزيز بمجلس إدارة غرفة صناعة السينما، تم بمُوجب قرار وزير الصناعة كأحد الخبرات في صناعة السينما، وباعتباره رئيس اتحاد النقابات الفنية الثلاث

خامسًا: لا يوجد تدخل في شؤون النقابات من أي جهة كانت، وإنما يوجد تعاون مُثمر بين جميع الجهات حِرصًا على حقوق الكافة، وإن التعاون بين مُؤسسات الدولة بما فيها الرقابة على المُصنفات وغرفة صناعة السينما والنقابات الفنية الثلاثة، هو تعاون دائم ومستمر، ويؤكد هذا التعاون اللجنة الثلاثية المشتركة (نقابة المهن التمثيلية- نقابة المهن الموسيقية- نقابة المهن السينمائية) لحل أي مُنازعات فيما بين أعضاء الجهات الثلاثة وديًا.

وأهابت الغرفة بنقيب المهن التمثيلية، اتخاذ الحذر والحيطة والكف عن المساس بأعضاء الغرفة أو تناول المُؤسسات من خلال وسائل الإعلام، في وقت يتطلب من الجميع تضافر الجهود مع القيادة السياسية لخدمة الثقافة والفنون في مصرنا العزيزة.

فيلم «الانس والنمس»عن قصة وإخراج شريف عرفة، وسيناريو وحوار شريف عرفة كريم حسن بشير، وهو عمل كوميدى تشويقى، يجسد خلاله هنيدي دور موظف حكومى فقير يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده ويجسده شريف دسوقى، والتى تكشفها أحداث المشاهد الأولى من الفيلم، ومع مرور الأحداث نجد هنيدى يقع في غرام منة شلبى التي تشاركه في بطولة العمل، حتى يتزوج منها، بطولة الفنانة منة شلبى، صابرين، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، عارفة عبدالرسول، محمود حافظ، دنيا ماهر، شريف دسوقي.