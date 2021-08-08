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محافظ القاهرة يتفقد حريق المركب السياحي ()

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تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، يرافقه اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة، الأحد، موقع الحريق الذي نشب بالمركب السياحي عمر الخيام بشارع الموسيقار محمد عبدالوهاب بالزمالك (حى غرب القاهرة) للإشراف على عمليات الإطفاء.

وقرر المحافظ تشكيل لجنة للوقوف على أسباب الحادث، كما قرر تشكيل لجنة فنية برئاسة رئيس حى غرب القاهرة وعضوية ممثلين عن الحماية المدنية والموارد المائية وشرطة المسطحات المائية والأمن الصناعى للوقوف على مدى توافر اشتراطات ووسائل الحماية المدنية بالمركب المحترق.

وأكد أنه فور الإبلاغ عن الحادث تم الدفع بقوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق وإجراء عمليات الأطفاء ولا توجد إصابات حتى الآن.

المصرى اليوم

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