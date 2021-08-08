قوات الاحتلال تعتقل عضو حركة فتح
أعلنت الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الشمالية في العراق، عن توقف خط لنقل الطاقة في محافظة نينوى، بعد تعرضه لعمل «تخريبي»....
بغداد: الوكالات
29 ذو الحجة 1442 هـ
استدعى السودان سفيره لدى إثيوبيا وفق ما أعلنت الخارجية السودانية، وذلك بعدما رفضت أديس أبابا جهود الخرطوم للتوسط من أجل وقف إطلاق...
جوبا، الخرطوم: أ ف ب
29 ذو الحجة 1442 هـ
قال متحدث عسكري باسم نائب رئيس جنوب السودان، رياك مشار، إن معارك بين الفصائل المتناحرة في الحركة، التي يتزعمها «مشار»، أسفرت عن...
جوبا: الوكالات
29 ذو الحجة 1442 هـ
أعلن مكتب حاكم ولاية بورنو في نيجيريا أن واحدة من نحو 300 شابة نيجيرية خطفتهن بوكو حرام من مدرسة في شيبوك (شمال شرق) قبل سبع سنوات،...
لاغوس: الوكالات
29 ذو الحجة 1442 هـ
لجأت ميليشيا الحوثي كعادتها للخداع لتنفيذ حيلها، حيث كشف مصدر يمني في العاصمة صنعاء، تزوير الحوثيين لمبالغ مالية كبيرة، من خلال...
أبها: سلمان عسكر
29 ذو الحجة 1442 هـ