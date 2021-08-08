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قوات الاحتلال تعتقل عضو حركة فتح

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تفجير خط نقل كهربائي في العراق

أعلنت الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية الشمالية في العراق، عن توقف خط لنقل الطاقة في محافظة نينوى، بعد تعرضه لعمل «تخريبي»....

0b7b6e24be.jpgبغداد: الوكالات
66b9916fe7.jpg29 ذو الحجة 1442 هـ

السودان يستدعي سفيره لدى إثيوبيا

استدعى السودان سفيره لدى إثيوبيا وفق ما أعلنت الخارجية السودانية، وذلك بعدما رفضت أديس أبابا جهود الخرطوم للتوسط من أجل وقف إطلاق...

icon-byline.pngجوبا، الخرطوم: أ ف ب
icon-clock.png29 ذو الحجة 1442 هـ

30 قتيلا في اشتباكات داخل حركة مشار

قال متحدث عسكري باسم نائب رئيس جنوب السودان، رياك مشار، إن معارك بين الفصائل المتناحرة في الحركة، التي يتزعمها «مشار»، أسفرت عن...

icon-byline.pngجوبا: الوكالات
icon-clock.png29 ذو الحجة 1442 هـ

فتاة نيجيريا تعود لأسرتها بعد 7 سنوات اختطاف

أعلن مكتب حاكم ولاية بورنو في نيجيريا أن واحدة من نحو 300 شابة نيجيرية خطفتهن بوكو حرام من مدرسة في شيبوك (شمال شرق) قبل سبع سنوات،...

icon-byline.pngلاغوس: الوكالات
icon-clock.png29 ذو الحجة 1442 هـ

الحوثيون يشترون العقارات بعملات مزيفة

لجأت ميليشيا الحوثي كعادتها للخداع لتنفيذ حيلها، حيث كشف مصدر يمني في العاصمة صنعاء، تزوير الحوثيين لمبالغ مالية كبيرة، من خلال...

icon-byline.pngأبها: سلمان عسكر
icon-clock.png29 ذو الحجة 1442 هـ

الوطن السعودية

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