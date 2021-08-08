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معتز حسين: أحمد مكي كان له فضل كبير عليّ في مسلسل «الاختيار»

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معتز حسين: أحمد مكي كان له فضل كبير عليّ في مسلسل «الاختيار» معتز حسين: أحمد مكي كان له فضل كبير عليّ في مسلسل «الاختيار»

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قال الفنان معتز حسين، إن هناك إمكانية لتجسيد شخصية الضباط بأكثر من صورة سواء بشكل كوميدي أو تراجيدي أو درامي، مشيرًا إلى أنه سيوافق على تجسيد دور شخصية الضابط مجددًا إذا كان له أبعاد مختلفة عن شخصية دوره في مسلسل «الاختيار».

وتابع «حسين»، خلال حواره مع الإعلاميين ليلى عز العرب وهشام إسماعيل، ببرنامج «يا أنا يا هي»، المذاع على فضائية «mix»، مساء الأحد، أن الفنان أحمد مكي كان له فضل كبير عليه في مسلسل «الاختيار»، معقبًا: «كان بيساعدنا، وكان بيفكنا بصورة كبيرة».

وأشار إلى أن المخرج بيتر ميمي يعمل على إخراج أفضل شيء في المسلسل، متابعًا: «بيدي كل مسلسل حقه، لو هتقول جملة هيبروزك، وهيخلي أدائك حلو متصدق».

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