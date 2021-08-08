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في تصريحات سابقة قالت النجمة الراحلة دلال عبدالعزيز إنها ترفض تقديم الواقع السيئ لمصر، مشيرة إلى أن من ينادي بتقديم الواقع دون تجميله وتعمد إظهاره لا تحبه ولا تحب مشاهدته لأنها تحب بلدها.

وأضافت الراحلة دلال عب العزيز في حوار سابق لـ«المصري اليوم»: «لا أحب أن أقدم مشاهد تتعهد الاساءدة لبلدي ولا أحب مشاهدتها ولا أعمل فيها ولو عرضت على ارفضها لأنني ضد أن تظهرنا بمنظر قذر أو يسيء لنا، الواقعية تقدم ولكن تجمل لأن هنا فن وليس عملا تسجيليًا.

يذكر أن الفنانة دلال عبدالعزيز رحلت عن عالمنا أمس بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 61 عامًا.