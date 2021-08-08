محافظ المنوفية يُسلم عقود أكشاك نموذجية لعدد من المستحقين بشبين الكوم

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سلم اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية، اليوم الأحد، عقود أكشاك نموذجية بالمجان لعدد من الأسر المستحقة والأكثر احتياجا، بحضور سمير عتريس رئيس حي غرب شبين الكوم، ومدير إدارة التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة، يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولي بالرعاية والأكثر إحتياجاً .

وسلم محافظ المنوفية 13 عقد كشك نموذجي كبديل عن الأكشاك العشوائية بمدخل مدينة شبين الكوم طريق شبراباص – مزلقان العبور، وشارع اسكاروس البحري بنطاق حي غرب شبين الكوم، وذلك تنفيذاً لخطة الدولة الاستراتيجية لحصر المناطق العشوائية وتطويرها وتنميتها وامدادها بالمرافق الأساسية لتوفير حياة كريمة وآمنة لهم.

وشدد المحافظ على أصحاب الأكشاك بضرورة الحفاظ على الأكشاك النموذجية وعدم إنشاء أي ملحقات بها حفاظاً على المظهر العام وبما يعكس الرؤية الحضارية والجمالية للمدينة، مؤكداً على أن هناك خطة طموحة لتوفير نمط جديد موحد للاكشاك بنطاق المحافظة بشكل حضاري والقضاء على العشوائية لتوفير فرص عمل جادة للشباب، مؤكداً على أن العقود سيتم تجديدها للملتزمين ببنود العقد.

من جانبهم أعرب المواطنون عن سعادتهم بهذا اللقاء موجهين الشكر لمحافظ المنوفية لحرصه واهتمامه بالأسر الأولي بالرعاية وتقديم يد العون لهم لتوفير حياة كريمة لهم .

يذكر أن محافظ المنوفية سبق وقد سلم الشهر الماضي عدد 12 عقد كشك نموذجي بالمجان لعدد من الأسر المستحقة والأكثر احتياجا كبديل عن الأكشاك العشوائية بشارع ياسين عبدالغفار بشبين الكوم وذلك بهدف القضاء على العشوائية ولتوفير فرص عمل جادة للشباب تليق بهم وبما يعكس الرؤية الحضارية للمحافظة.