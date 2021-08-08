ماذا قالت دلال عبدالعزيز قبل وفاتها عن فقدان الأب والأم (تفاصيل)

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في لقاء صحفي سابق قالت الفنانة دلال عبدالعزيز، إنها دائما ما تحضرها مقولة «إذا مات الأب فأنت فقدت الإنسان الذي يكرمك الناس من أجلة، وإذا فقدت أمك فانت فقدت الإنسانة التي يكرمك ربنا لأجلها»، مشيرة إلى أن هذه الأشياء دائمًا تتذكرها في حياتها وتعرف قيمة الأم.

وأضافت «دلال» في تصريحات خاصة سابقة قبل رحيلها لـ«المصري اليوم»: «أمي كانت غالية وعزيزة جدًا بالنسبة لي، فهي كانت حالة خاصة لأنها كانت تعيش معي وأنا متزوجة وهي التي قامت بتربية إيمي ودنيا سمير غانم، فأنا فقدتها منذ 7 سنوات ولكنها أمامي في كل وقت».

وتابعت: «أتذكرها بشكل كبير جدًا وأنا أجلس مع (كيلا) حفيدتي، بنت دنيا، فأحسست مدى تعب أمي في تربية أولادي فأنا لم أحس بتعب نهائيًا في تربيتهم لأنها كانت تتحمل عني كل المسؤلية، لكنني بدأت أحس بتعبها عندما بدأت في تربية (كيلا) وأحسست بقيمة الأم، لأننا لا نحس بقيمة وغلاوة الأم إلا عندما نرزق بمولود، فدائما الأمهات تظل تردد نصائح وتصدر القلق دائما وهو ما يسبب في بعض الأحيان الملل، لكن عندما نرزق ونحس بمعني الأمومة الحقيقي نعرف قيمتها وما كانت تفعله معنا».

وواصلت: «بعد ولادة دنيا وإيمي عرفت قيمتها بشكل أكبر، فكنت دائما أسالها (هو انتي بتحبيني قد دنيا وإيمي)، فالأم شئ عظيم، وأقول نصيحة لكل الناس الذين أمهم على قيد الحياة ربنا يعطيهم الصحة والعافية أن يذهبوا إليهم ويقبلوا إيديهم ورأسهم وأن يستغلوا كل الوقت للجلوس معها، فأنا حاليًا أشهر بالندم على تضيعيي أوقات كنت أريد حاليًا أن أجلس فيها معها، ففي بعض الأوقات كانت تطلب مني أن أجلس في البيت وأن لا أذهب لأي مناسبة أو شغلي، وكانت تريد أن اجلس معها في البيت، لكنني حاليًا أندم على تضييعي هذه اللحظات، والوقت الذي ضاع وكان ممكن أن أجلس معها، وليس معنى ذلك بأنني لم أجلس معها، فالسنوات الأخيرة التي اصابها التعب كنت دائما تحت رجليها ومعها في البيت والمستشفى، ولكن بالرغم من ذلك أحس الآن بأني مقصرة».

واستكملت: «أمي كانت الناقد الحقيقي الصادق الواقعي، التي لا يوجد فيه أي حقد أو غيره، وفكانت دائما كل همها المصلحة لي فقط، دائما كانت تهتم بي في كل أعمالي، مثلا كانت تقولي لي لماذا كان شعرك في هذا المشهد بهذا الشكل، أو ملاحظاتها على ملابسي أو أدائي، فهي كانت ناقدة حقيقية من القلب، ولكنها لم تدخل نفسها في اختياراتي وتركت لي الحرية».

وعن تطبيق معاملة والدتها مع دنيا وإيمي: «أمي هي من قامت بتربية بناتي مثل ما ربت أختي وأخي، فبناتي أخذوا نفس طباع أمي وحزنوا عليها جدًا، فهي قامت بتربيتهم بنفس الأصول والتدين والصوم والصلاة، فهي ربتهم مثل ما ربتنا عندما كنا نعيش في الزقازيق، وغرست فيهم العادات والتقاليد القديمة، فأولادي يجمعوا مابين الأصول والأشياء الجديدة».

وعن عيد الأم هذا العام: «دنيا وإيمي سمير غانم دائما يأتوا لي بالهدايا، بالأضافى إلى رامي رضوان زوج دنيا، وهناك العديد ممًا أعتبرهم أولادي أيضًا دائما يتذكروني في كل عيد أم، وايضًا دنيا تذهب لحماتها التي أصبحت أيضًا والدتها، فعيد الأم مناسبة أصبحت مبكية بالنسبة لي، حتى وأمي على قيد الحياة، كنت دائما أحمل هم فقدانها فأنا أتذكر ظهورنا في برنامج مع هالة سرحان واشتغلت أغنية»ست الحبايب«ودخلنا في حالة من البكاء بشدة، لكنني تذكرت يوم فقدانها وهي كانت عايشة».

وتابعت: «ربنا يصبر كل يتيم وكل من فقد أمه ويعضوهم بمن يقربهم سواء العمه أو الخالة أو الجدة، فدائما يسأل عن الأمومة ويقال هل التي خلفت أم التي ربت، فأتذكر في هذا السؤال حديث الرسول عليه الصلاة والسلام عندما أوصى بالأم وقال»أمك ثم أمك ثم أمك«، وقرأت تفسير عن الحديث أعجبني جدًا وهو أنه كان يقصد بالأم الأولي في الحديث التي قامت بالولادة والأم الثانية هي التي قامت برضاعته، والأم الثالثة التي ربت، فالرسول كان يقصد ذلك بحديثة وذلك طبقًا للتفسير والله أعلم، لكنه عجبني التفسير».

وواصلت: «السبب في إعجابي بالتفسير هو أن هناك الكثير ممًا يقوم بتربية أطفال لم يولدوهم، مثل نهلة وهاني شاكر ،ارفع لهم القبعة وأقول لهم ربنا يقويهم ويصبرهم لأنهم يقوموا بتربية أولاد بنتهم الذين فقدوها، فنهلة هنا تعتبر أم».