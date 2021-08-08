رفع 9 آلاف طن قمامة و37 طن مخلفات طبية في الإسكندرية (صور)

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كثفت أحياء الإسكندرية، بالتنسيق مع شركة النظافة المنوط بها رفع القمامة بالإسكندرية، أعمال رفع القمامة من شوارع الإسكندرية، وكذلك تطهير صناديق القمامة والسيارات الحاملة لها، ضمن الإجراءات الوقائية لمنع والحد من انتشار فيروس كورونا.

وفى هذا الصدد شن رؤساء الأحياء بالتنسيق مع الحملة المركزية للنظافة وتجميل المحافظة حملات مكبرة للارتقاء بمستوى النظافة العامة بنطاق كل حي شملت الاعمال رفع الاتربة المتراكمة بالإضافة إلى النظافة الدورية للشوارع.

وفي هذا الصدد، قامت الشركة المختصة بالتعاون مع الأحياء من رفع 8408 ألف طن مخلفات صلبة، وعدد 37 طن مخلفات طبية، بالإضافة إلى 555 طن أتربة.