أخبار عاجلة

رياض محرز يشعل حماس جماهير الجزائر: جاهزون لأمم أفريقيا -
طالبان تقترح مشاركة النساء ومسؤولين سابقين فى حكومتها -
«الأوليمبية الدولية» تطالب برحيل السيدات الرياضيات من «كابول» -
خبراء أمريكيون يكشفون لـ «المصري اليوم» تأثير الانسحاب من أفغانستان على الشرق الأوسط -
«صندوق النقد» يحجب الأموال عن البلاد -
أركان القصة القصيرة بثقافة الجيزة -
احتفالية ثقافية وفنية لأهالي قرية الشيخ شحاتة ضمن حياة كريمة بأسيوط -
عرس ثقافي لأدباء قصر ثقافة الغنايم بأسيوط -
«قطرة مياه تساوي حياة» مبادرة توعوية بالبدارى -
محافظ مطروح يستقبل فريق عمل بيت الزكاة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رفع 9 آلاف طن قمامة و37 طن مخلفات طبية في الإسكندرية (صور)

Print
رفع 9 آلاف طن قمامة و37 طن مخلفات طبية في الإسكندرية (صور) رفع 9 آلاف طن قمامة و37 طن مخلفات طبية في الإسكندرية (صور)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت أحياء الإسكندرية، بالتنسيق مع شركة النظافة المنوط بها رفع القمامة بالإسكندرية، أعمال رفع القمامة من شوارع الإسكندرية، وكذلك تطهير صناديق القمامة والسيارات الحاملة لها، ضمن الإجراءات الوقائية لمنع والحد من انتشار .

وفى هذا الصدد شن رؤساء الأحياء بالتنسيق مع الحملة المركزية للنظافة وتجميل المحافظة حملات مكبرة للارتقاء بمستوى النظافة العامة بنطاق كل حي شملت الاعمال رفع الاتربة المتراكمة بالإضافة إلى النظافة الدورية للشوارع.

وفي هذا الصدد، قامت الشركة المختصة بالتعاون مع الأحياء من رفع 8408 ألف طن مخلفات صلبة، وعدد 37 طن مخلفات طبية، بالإضافة إلى 555 طن أتربة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
عادل إمام يتصدر تريند جوجل.. والسبب فيروس كورونا

عادل إمام يتصدر تريند جوجل.. والسبب فيروس كورونا

الهند تسجل 36 ألفا و401 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الهند تسجل 36 ألفا و401 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وزارة الصحة تعلن تسجيل 123 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و8 حالات وفاة

وزارة الصحة تعلن تسجيل 123 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و8 حالات وفاة

"الداخلية": التجمُّع العائلي بما يتجاوز الأعداد المحدَّدة مخالفٌ للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا

"الداخلية": التجمُّع العائلي بما يتجاوز الأعداد المحدَّدة مخالفٌ للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا