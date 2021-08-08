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الأمن الهندي يداهم 60 موقعا لمنظمة إسلامية بدعوى تمويل الإرهاب

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الأمن الهندي يداهم 60 موقعا لمنظمة إسلامية بدعوى تمويل الإرهاب الأمن الهندي يداهم 60 موقعا لمنظمة إسلامية بدعوى تمويل الإرهاب

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قالت وكالة التحقيقات الوطنية الهندية، اليوم الأحد، إنها شنت مداهمات على ما يقرب من 60 مكانا على صلة بالمنظمة الدينية المحظورة «الجماعة الإسلامية» الشهيرة بـ «جيل» في جامو وكشمير في قضية تمويل إرهاب مزعومة.

وتتهم الجماعة بدعم التشدد في كشمير التي تسيطر عليها الهند، والتي تقع في قلب عقود من الصراع مع دولة باكستان المسلمة، حسبما ذكرت وكالة «رويترز».

وقالت وكالة التحقيقات الوطنية الهندية في بيان إن أعضاء المنظمة جمعوا الأموال محليا وخارجيا من خلال التبرعات لأنشطة الأعمال الخيرية والرعاية، لكن الأموال استخدمت بدلا من ذلك في أنشطة عنيفة وانفصالية.

وأضافت الوكالة: «الأموال التي جمعتها الجماعة الإسلامية يتم توجيهها أيضا إلى المنظمات الإرهابية المحظورة مثل حزب المجاهدين وعسكر طيبة وغيرها من خلال شبكات منظمة بشكل جيد».

داهمت الوكالة مباني قيادة الجمعية وأعضائها وكذلك الصناديق الاستئمانية التي تديرها. قالت الوكالة أيضا إن الجماعة حفزت الشباب المؤثر في كشمير وجندت أعضاء جدد في جامو وكشمير للمشاركة في الأنشطة الانفصالية التخريبية.

حظرت الحكومة الهندية الجماعة بعد هجوم شنه مسلحون في كشمير قبل أكثر من عامين، أعلنت جماعة إسلامية متشددة مقرها باكستان مسؤوليتها عنه، وقتل فيه 40 جنديا هنديا عندما صدم انتحاري سيارته في حافلة تقل أفراد أمن.

المصرى اليوم

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