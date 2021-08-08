الأردن ترحب بتعيين مبعوث أممي لليمن

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

رحبت الحكومة الأردنية بتعيين هانس جروندبرج، مبعوثاً خاصاً للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن.

وأعرب المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز للمبعوث الأممي الجديد النجاح في مهامه الجديدة.

وأكد المسؤول الأردني دعم بلاده للدور الذي تقوم به الأمم المتحدة ولجميع الجهود الدولية والإقليمية المستهدفة إنهاء الأزمة اليمنية ووقف تدهور الوضع الإنساني وتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، وفقًا للمرجعيات المعتمدة المتمثلة بقرار مجلس الأمن رقم 2216 والمبادرة الخليجية وآلية تنفيذها ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني اليمني، لتلبية طموحات الشعب اليمني في الأمن والنمو والازدهار.