بالمستندات .. عمومية سموحة تنتقد فرج عامر بسبب بيان الصفقات

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انتقد عدد من أعضاء مجلس إدارة نادي سموحة، فرج عامر رئيس النادي، عقب إعلانه التبرع لصفقات شراء لاعبين على غير الحقيقة رغم وجود قرار من مجلس الادارة بتحمل الصفقات الجديدة ودون وجود موافقة صريحة من الجهة الادارية بقبول أي مساهمات بهذا الشأن

وطالب الأعضاء بضروروة التحقيق في تلك التصريحات المثيرة لللجدل ومراجعة البيانات التي تصدر عن النادي وعليها الختم أو الشعار الرسمي والتي يبدو انها تخرج بتعليمات من اشخاص معروفه ولهم مصلحة

وأكد الأعضاء ان لديهم تساؤلات غاضبة عن سكوت بافي اعضاء المجلس عما يحدث، والتي تضرب مصداقيتهم خاصة وان تلك التصريحات تخرج من المسؤول الاول عن النادي مع اقتراب كل انتخابات الامر الذي يعكس صورة سيئة لمجلس الادارة وطريقة ادارته لمصالح النادي وتقلل من شأن اعضاء جمعية العمومية

ويشهد نادي سموحة أزمة حادة بين أعضاء المجلس وذلك على خلفية الازمة المالية لتي يشهدها النادي وصفقات شراء اللاعبين الجدد

الأزمة بدأت بعدما تقدم احمد عجلان عضو مجلس ادارة نادى سموحة بمذكرة رسمية إلى مدير عام النادى يسجل فيها اعتراضه رسميا على الموافقة على صرف مليون ومائتى الف جنيه موجهة لنادى غزل المحلة نظير الاستغناء عن الاعب عمار الشريف والذى سبق واعلن فرج عامر عن تبرعه بقيمة الصفقة من جيبه الخاص

كما رفض عضو مجلس إدارة سموحة الموافقة على صرف 150 الف دولار لشراء الياسيلا لاعب تطاوين التونسى مقابل الاستغناء عن اللاعب.