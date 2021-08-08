قبل ترويجها بالاسواق .. الداخلية: ضبط 800 ألف قطعة من الألعاب النارية  في القاهرة

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اعلنت وزارة الداخلية عن ضبط 800 ألف قطعة من الألعاب النارية، مع أحد الاشخاص في القاهرة،قبل ترويجها في الأسواق، وتولت النيابة التحقيق.

قالت الداخلية في بيان لهاء مساء اليوم الاحد: «فى إطار جهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في الألعاب النارية، فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية ،قيام (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة القليوبية) بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص في الإتجار بالألعاب النارية وإتخاذه من مخزن (مستأجر) كائن بدائرة القسم مكاناً لمزاولة تجارته غير المشروعة».

واضافت: «عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وتم ضبطه بالمخزن، وعثر بداخل المخزن على 800 ألف قطعة من الألعاب النارية مختلفة الأحجام ،وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار ،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية».