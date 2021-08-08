معتز حسين: مشهد فض رابعة في «الاختيار 2» كان صعبًا للغاية

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قال الفنان معتز حسين، إنه قدم الكثير من المشاهد الصعبة، خاصة في مسلسل «حلاوة الدنيا»، خاصة وأنه قام بالتمثيل مع نجوم كبار مثل هند صبري، وحنان مطاوع، معقبًا: «لما بتعامل مع ممثل تقيل وله أسم، فكل مشهد بحساب».

وتابع «حسين»، خلال حواره مع الإعلاميين ليلى عز العرب وهشام إسماعيل، ببرنامج «يا أنا يا هي»، المذاع على فضائية «mix»، مساء الأحد، أن مشهد فض رابعة في مسلسل «الاختيار 2» كان صعبًا للغاية، لأن المسلسل كان يحتوي على مجاميع كبيرة للغاية، معقبًا: «كنت بجسد شخصية ضابط، وكنت بخرج المتظاهريين السلميين».

وأضاف أن مسلسل «الاختيار» جسد وقائع حقيقية عاشها الجميع، مشيرًا إلى أن أهمية هذا المسلسل أنه جسد الكثير من الوقائع، وهذا الأمر مهم، خاصة وأن هناك البعض لم يعايش هذه الأحداث الحقيقية.