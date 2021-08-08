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يستعرض فرص الاستفادة من أحدث النظم التكنولوجية الخاصة بتحلية مياه البحر

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السيسي يستعرض فرص الاستفادة من أحدث النظم التكنولوجية الخاصة بتحلية مياه البحر يستعرض فرص الاستفادة من أحدث النظم التكنولوجية الخاصة بتحلية مياه البحر

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اجتمع الرئيس عبدالفتاح الأحد، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعبدالمجيد صقر محافظ السويس، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء مهندس إسماعيل كمال مدير الكلية الفنية العسكرية، والمهندس وائل عبده رئيس مجلس إدارة شركة «أي بيكون».

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول «استعراض فرص الاستفادة من أحدث النظم التكنولوجية الخاصة بتحلية مياه البحر»، حيث تم عرض كل التفاصيل التقنية الخاصة بتلك التكنولوجيا الجديدة، خاصة من حيث الجدوى الاقتصادية وكمية المياه وجودتها والطاقة الإنتاجية واستهلاك الكهرباء، سعياً للاستفادة من هذه التكنولوجيا في إطار جهود الدولة لحسن إدارة موارد المياه واستغلال أحدث ما توصل إليه العلم في هذا المجال سواء لتحلية مياه البحر أو المعالجة.

ووجه الرئيس في هذا الإطار باستكمال الدراسات اللازمة لضمان التطبيق الفعال لتكنولوجيا تحلية المياه المتطورة في والوصول إلى أفضل النتائج في هذا المجال من كل الجوانب، أخذاً في الاعتبار المقومات المتنوعة التي تمتلكها مصر والتي تعزز من ملاءمة استخدامها لهذه التكنولوجيا، بما فيها سواحلها البحرية الشاسعة والعميقة المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط.

وأضاف المتحدث الرئاسي أن الاجتماع شهد أيضاً اطلاع الرئيس على الموقف التنفيذي لمجمل المشروعات التابعة للهيئة الهندسية، خاصة العاصمة الإدارية الجديدة، فضلاً عن بعض المشروعات الخاصة بمحافظة السويس، لا سيما في مجال الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة.

المصرى اليوم

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