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«»: 43 محضرًا لأصحاب العروض الوهمية بـ«الأوكازيون الصيفي»

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«التموين»: 43 محضرًا لأصحاب العروض الوهمية بـ«الأوكازيون الصيفي» «»: 43 محضرًا لأصحاب العروض الوهمية بـ«الأوكازيون الصيفي»

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أكد الدكتور على المصيلحي وزير والتجارة ‏الداخلية، أن عدد المحال المشاركة في الأوكازيون وصل إلى 1704 ‏محال تجارياَ، مشيرا إلى أنه تلقي تقريرا من ‏قطاع التجارة الداخلية حول عدد المحاضر التي حررت سواء (أوكازيون ‏وهمي أو عدم الالتزام بالأسعار المعلنة)، وبلغ عدد المحاضر التي ‏حررت للأوكازيون الوهمي إلى 43 محضرا، ومحضر واحد لعدم ‏الالتزام بالأسعار.

وأكد وزير التموين والتجارة ‏الداخلية أنه وجه بتشديد الرقابة على المحال المشاركة في الأوكازيون ‏للتأكد من جودة السلع المعروضة بالاوكازيون، وكذلك وضع السعر قبل ‏وبعد المشاركة في الأوكازيون .‏

وأشار أحمد كمال معاون الوزير، المتحدث الرسمي ‏للوزارة، إلى أن توجيهات الدكتور على المصيلحي، شملت ‏أيضاَ التوجيه للمديريات بالمحافظات بتسهيل كل الإجراءات للمحال عند ‏تقديمها طلب للمشاركة في الاوكازيون، وأضاف أن التقارير الواردة من ‏قطاع التجارة الداخلية تفيد بأن نسب التخفيضات هذا العام تبدأ من 10% ‏وتصل إلى الـ 50%.

وأكد كمال، أن المديريات تقدم كل التسهيلات للمحال ‏التي تقدمت للمشاركة بالأوكازيون بناء على توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية، وأشار إلى أن الأيام ‏المقبلة سوف تشهد دخول عدد كبير من المحال التجارية للاستفادة من ‏الأوكازيون وبيع السلع الموجودة لديهم هذا الموسم.

وكشف كمال ان ‏محافظة القاهرة وصل عدد المشاركين من المحال التجارية بالاوكازيون ‏الي 718 محالا وتأتي بعدها الجيزة بعدد 287 محال تجاريا، ثم سوهاج ‏بعدد 45 محال، والإسكندرية بعدد 39 محال والغربية بعدد 39 محال.‏

المصرى اليوم

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