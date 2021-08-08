اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن عدد المحال المشاركة في الأوكازيون وصل إلى 1704 محال تجارياَ، مشيرا إلى أنه تلقي تقريرا من قطاع التجارة الداخلية حول عدد المحاضر التي حررت سواء (أوكازيون وهمي أو عدم الالتزام بالأسعار المعلنة)، وبلغ عدد المحاضر التي حررت للأوكازيون الوهمي إلى 43 محضرا، ومحضر واحد لعدم الالتزام بالأسعار.
وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية أنه وجه بتشديد الرقابة على المحال المشاركة في الأوكازيون للتأكد من جودة السلع المعروضة بالاوكازيون، وكذلك وضع السعر قبل وبعد المشاركة في الأوكازيون .
وأشار أحمد كمال معاون الوزير، المتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن توجيهات الدكتور على المصيلحي، شملت أيضاَ التوجيه للمديريات بالمحافظات بتسهيل كل الإجراءات للمحال عند تقديمها طلب للمشاركة في الاوكازيون، وأضاف أن التقارير الواردة من قطاع التجارة الداخلية تفيد بأن نسب التخفيضات هذا العام تبدأ من 10% وتصل إلى الـ 50%.
وأكد كمال، أن المديريات تقدم كل التسهيلات للمحال التي تقدمت للمشاركة بالأوكازيون بناء على توجيهات وزير التموين والتجارة الداخلية، وأشار إلى أن الأيام المقبلة سوف تشهد دخول عدد كبير من المحال التجارية للاستفادة من الأوكازيون وبيع السلع الموجودة لديهم هذا الموسم.
وكشف كمال ان محافظة القاهرة وصل عدد المشاركين من المحال التجارية بالاوكازيون الي 718 محالا وتأتي بعدها الجيزة بعدد 287 محال تجاريا، ثم سوهاج بعدد 45 محال، والإسكندرية بعدد 39 محال والغربية بعدد 39 محال.