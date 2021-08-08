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إعلام حكومي: حليفة لمنتقد الكرملين نافالني تغادر وسط حملة على المعارضة

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إعلام حكومي: حليفة لمنتقد الكرملين نافالني تغادر روسيا وسط حملة على المعارضة إعلام حكومي: حليفة لمنتقد الكرملين نافالني تغادر وسط حملة على المعارضة

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ذكرت قناتا (آر.تي) و(آر.إي.إن) الروسيتان اليوم الأحد، نقلا عن مصادر، أن ليوبوف سوبول الحليفة المقربة من منتقد الكرملين المسجون أليكسي نافالني غادرت بعد أيام من صدور حكم بفرض قيود عليها وسط حملة على المعارضة.

وقالت القناتان إن سوبول توجهت إلى تركيا بطريق الجو مساء أمس السبت. وليس بالإمكان الوصول إلى سوبول للحصول على تعليق. ورفض حلفاؤها الحديث نيابة عنها.

وسوبول (33 عاما) من أبرز الوجوه المحيطة بنافالني التي بقيت في موسكو بعد أن فر حلفاء سياسيون آخرون بارزون خشية ملاحقتهم قضائيا قبل الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في سبتمبر أيلول.

المصرى اليوم

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