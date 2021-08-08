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ذكرت قناتا (آر.تي) و(آر.إي.إن) الروسيتان اليوم الأحد، نقلا عن مصادر، أن ليوبوف سوبول الحليفة المقربة من منتقد الكرملين المسجون أليكسي نافالني غادرت روسيا بعد أيام من صدور حكم بفرض قيود عليها وسط حملة على المعارضة.

وقالت القناتان إن سوبول توجهت إلى تركيا بطريق الجو مساء أمس السبت. وليس بالإمكان الوصول إلى سوبول للحصول على تعليق. ورفض حلفاؤها الحديث نيابة عنها.

وسوبول (33 عاما) من أبرز الوجوه المحيطة بنافالني التي بقيت في موسكو بعد أن فر حلفاء سياسيون آخرون بارزون خشية ملاحقتهم قضائيا قبل الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في سبتمبر أيلول.