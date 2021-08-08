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بيراميدز يوضح سبب غياب رمضان صبحي عن لقاء طلائع الجيش

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بيراميدز يوضح سبب غياب رمضان صبحي عن لقاء طلائع الجيش بيراميدز يوضح سبب غياب رمضان صبحي عن لقاء طلائع الجيش

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غاب الجناح الهجومي رمضان صبحي عن قائمة فريقه بيراميدز التي ستخوض مواجهة طلائع الجيش ضمن منافسات الجولة 29 من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وقال النادي في بيان رسمي أن غياب صاحب الـ24 عام بسبب الإصابة حيث يعاني من شد في العضلة الخلفية وهو ما يتطلب مزيد من الوقت والراحة للتعافي والعودة إلى خوض المباريات.

وأعلن تاكيس جونياس المدير الفني لفريق بيراميدز في ظل غياب رمضان صبحي وإسلام عيسي للإصابة وجاءت كالتالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - مهدي سليمان.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - عبد الله بكري - علي جبر - طارق طه - محمد حمدي - أحمد سامي - أسامة جلال.

خط الوسط: عمر جابر - إيريك تراوري - أحمد توفيق - إبراهيم حسن - عبد الله السعيد - محمود حمادة - أحمد الشيخ - إبراهيم عادل.

خط الهجوم: محمود وادي - جون أنطوي - دودو الجباس.

وتقام مباراة بيراميدز وطلائع الجيش عن الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة من مساء اليوم الأحد وسيتم نقلها تلفزيونياً عبر شاشاة أون تايم سبورت كما يوفر «المصري اليوم» تغطية مباشرة وتحديث مستمر للنتيجة.

المصرى اليوم

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