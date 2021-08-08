بالصور.. السلطات الليبية تعثر على 10 جثث في مقبرة جماعية بترهونة

★ ★ ★ ★ ★

جميعها مجهولة الهوية

كشفت السلطات الليبية، اليوم "الأحد"، 10 جثث مجهولة الهوية في مقبرة جماعية بالمشروع الزراعي 5 كيلو بمدينة ترهونة جنوب العاصمة طرابلس.

أوضحت الهيئة العامة للكشف عن المفقودين في بيان على حسابها في "فيسبوك"، أنه بعد عمليات البحث والاستكشاف المستمرة بمدينة ترهونة، عثر على مقبرة جديدة وانتشلت فرق الهيئة منها 10 جثث مجهولة الهوية.

وأعلنت الهيئة قبل أيام قليلة عن عثورها على 12 جثة في مقبرتين جماعيتين في ترهونة، وعثرت على جثتين في الموقع الأول، وعلى عشر جثث في الموقع الثاني.