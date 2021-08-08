شاب يقتل ابن عمه بالفيوم.. وأشقائه يسلمونه لأسرة الضحية للأخذ بالثأر (تفاصيل)

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قام شخص بالتعدى على ابن عمه بآلة حادة في عزبة جبر بقرية الغرق بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، الأحد، ما أدى إلى مصرعه في الحال وفر هاربًا.

بدأت الواقعة عندما قام شاب يدعى «ع. أ»، السبت، بقتل ابن عمه ويدعى» ج. م«، إثر خلافات على جسر أرض، وانهال على رأس ابن عمه ضربًا بآلة حديدية، أودت بحياته، وفر هاربًا.

عقب وقوع حادثة القتل، ذهب أشقاء المتهم له في مكان اختبائه لإعطائه بعض المأكولات، ووضعوا له مادة مخدرة بالطعام، لتسليمه إلى أبناء عمومتهم للأخذ بالثٱر منعٱ من سفك الدماء بين أولاد العم، وحرصاً على عدم سقوط أبرياء من الطرفين، وتم تقديمه لهم للأخذ بالثأر، فقاموا على إثرها بالاعتداء عليه بالشوم والعصا وسقط قتيلاً.

وقامت سيارات مرفق الإسعاف بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أطسا المركزية تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وقررت النيابة العامة القبض على المتهم الأول والثاني وأخوات القتيل لاستجوابهم.