أخبار عاجلة

مهرجان الجونة السينمائي يدعم فيلم «لاب فلسطين» ضمن برنامج «طائر الشمس» -
تشاووش أوغلو يصل الأردن في زيارة رسمية -
متى علمت أمريكا بنية الرئيس الأفغاني الفرار من البلاد؟ -
إنفوجراف.. آلية الاستفادة من خدمة "لقاح كورونا" بالمنزل للفئة من 70 سنة فأكثر -
أمريكا ربما تمدّد الانسحاب من أفغانستان إلى سبتمبر -
"مركز الدين" يعلن إغلاق طرح أغسطس ٢٠٢١م من برنامج صكوك المملكة المحلية -
في أول مؤتمر صحفي للناطق باسم طالبان: صدور عفو شامل عن كل من وقف ضد الحركة وانتهاء العداوة -
9 آلاف طالب وطالبة ينهون اختبار تحديد مستوى اللغة الإنجليزية عن بعد في "جامعة سعود" -
سارة الطباخ تحرر محضرا ضد الشرنوبي في مكتبة الإسكندرية ويقاضي مجدي الهواري -
إعلامية رياضية تضع حلا للقرود في حدائق الأهرام.. ما علاقة أحمد السقا؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

شاب يقتل ابن عمه بالفيوم.. وأشقائه يسلمونه لأسرة الضحية للأخذ بالثأر (تفاصيل)

Print
شاب يقتل ابن عمه بالفيوم.. وأشقائه يسلمونه لأسرة الضحية للأخذ بالثأر (تفاصيل) شاب يقتل ابن عمه بالفيوم.. وأشقائه يسلمونه لأسرة الضحية للأخذ بالثأر (تفاصيل)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام شخص بالتعدى على ابن عمه بآلة حادة في عزبة جبر بقرية الغرق بمركز إطسا بمحافظة الفيوم، الأحد، ما أدى إلى مصرعه في الحال وفر هاربًا.

بدأت الواقعة عندما قام شاب يدعى «ع. أ»، السبت، بقتل ابن عمه ويدعى» ج. م«، إثر خلافات على جسر أرض، وانهال على رأس ابن عمه ضربًا بآلة حديدية، أودت بحياته، وفر هاربًا.

عقب وقوع حادثة القتل، ذهب أشقاء المتهم له في مكان اختبائه لإعطائه بعض المأكولات، ووضعوا له مادة مخدرة بالطعام، لتسليمه إلى أبناء عمومتهم للأخذ بالثٱر منعٱ من سفك الدماء بين أولاد العم، وحرصاً على عدم سقوط أبرياء من الطرفين، وتم تقديمه لهم للأخذ بالثأر، فقاموا على إثرها بالاعتداء عليه بالشوم والعصا وسقط قتيلاً.

وقامت سيارات مرفق الإسعاف بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أطسا المركزية تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وقررت النيابة العامة القبض على المتهم الأول والثاني وأخوات القتيل لاستجوابهم.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مهرجان الجونة السينمائي يدعم فيلم «لاب فلسطين» ضمن برنامج «طائر الشمس»

مهرجان الجونة السينمائي يدعم فيلم «لاب فلسطين» ضمن برنامج «طائر الشمس»

سرقوا 2 مليون جنيه.. ضبط مرتكبي واقعة سرقة شقة سكنية بالقاهرة

سرقوا 2 مليون جنيه.. ضبط مرتكبي واقعة سرقة شقة سكنية بالقاهرة

سارة الطباخ تحرر محضرا ضد الشرنوبي في مكتبة الإسكندرية ويقاضي مجدي الهواري

سارة الطباخ تحرر محضرا ضد الشرنوبي في مكتبة الإسكندرية ويقاضي مجدي الهواري

إعلامية رياضية تضع حلا للقرود في حدائق الأهرام.. ما علاقة أحمد السقا؟

إعلامية رياضية تضع حلا للقرود في حدائق الأهرام.. ما علاقة أحمد السقا؟