تحريز 1.6 طن لحوم ودواجن مذبوحة خارج المجازر الحكومية في الإسكندرية (صور)

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كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء وجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة، بشن حملات مكبرة لضبط أي لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية أو مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، والتحفظ عليها، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وشدد الشريف على ضرورة المرور الدوري على الأسواق والمحال وغيرها لضبط المخالفين وردعهم، ومعاقبة كل من تسول له نفسه استغلال المواطنين والتلاعب بسلامتهم، وذلك في إطار حرص المحافظة على صحة وسلامة المواطن السكندري.

وتنفيذا لتكليفات المحافظ، شنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة عدة حملات خلال الأيام الماضية، برئاسة اللواء يوسف شباط، مدير مديرية الطب البيطري بالإسكندرية، وإدارة شرطة التموين، أسفرت عن التحفظ على 1600 كجم من المضبوطات من لحوم ودواجن مذبوحة خارج المجازر الحكومية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير 80 محضر شرطة، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

من جانبه، أوضح شباط أن المديرية تعمل على تكثيف الحملات الرقابية على المحال والأسواق لضبط أي منتجات غير صالحة للاستهلاك الآدمي والمجهولة المصدر لمنع تداولها بين المواطنين، مشيرا إلى أن المديرية تعمل على توفير اللحوم والدواجن المذبوحة داخل المجازر بكميات كافية للحد من انتشار اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بالأسواق، مؤكدا أنه تم ضبط 819 كجم لحوم أبقار، و78 كجم لحوم بتلو، و388 كجم لحوم أغنام، و4 كجم لحوم دواجن، و57 كجم كبدة، و237 لحوم مجمدة خلال الأيام الماضية.

تحريز 1.6 طن لحوم و دواجن مذبوحة خارج المجازر الحكومية وتحرير 80 محضرا بمخالفات فى الاسكندرية (صور)

تحريز 1.6 طن لحوم و دواجن مذبوحة خارج المجازر الحكومية وتحرير 80 محضرا بمخالفات فى الاسكندرية (صور)

تحريز 1.6 طن لحوم و دواجن مذبوحة خارج المجازر الحكومية وتحرير 80 محضرا بمخالفات فى الاسكندرية (صور)

تحريز 1.6 طن لحوم و دواجن مذبوحة خارج المجازر الحكومية وتحرير 80 محضرا بمخالفات فى الاسكندرية (صور)

تحريز 1.6 طن لحوم و دواجن مذبوحة خارج المجازر الحكومية وتحرير 80 محضرا بمخالفات فى الاسكندرية (صور)