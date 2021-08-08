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محمد حسان بـ«داعش إمبابة»: كنت أتمنى تخلي الإخوان عن الحكم دون دماء

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محمد حسان بـ«داعش إمبابة»: كنت أتمنى تخلي الإخوان عن الحكم دون دماء محمد حسان بـ«داعش إمبابة»: كنت أتمنى تخلي الإخوان عن الحكم دون دماء

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قال محمد حسان، خلال الإدلاء بشهادته أمام محكمة الجنايات التى تنظر محاكمة 12 متهما بقضية "داعش إمبابة"، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، إن جماعة الإخوان في بدايتها كانت دعوية، وانتقلت للبحث عن الحكم حتى تولت رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، ولكنها لم تسطع أن تنتقل من فكر الجماعة إلى فكر الدولة ومن الطيف الواحد إلى الدولة متعددة الأطياف.

وأضاف حسان: "بعد حدوث الصدام بينها وبين الدولة وجميع مؤسساتها، رفعت الجماعة شعار الشرعية والدماء، وكنت أتمنى أن تتخلى عن الحكم دون دماء".

وتابع: "تحول فكر الجماعة إلى أفعال مادية نتج عنها جرائم، فالإخوان كونوا فرقا سميت باللجان النوعية اقتحموا مقرات للدولة وخربوها".

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين عدة تهم منها تولي قيادة في جماعة إرهابية، الهدف منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام العام وسلامة المجتمع وأمنه إلى الخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين في الدولة ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.

المصرى اليوم

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