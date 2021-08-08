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تحرك برلماني بعد مقتل «طفل التوك توك» في أطفيح

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تحرك برلماني بعد مقتل «طفل التوك توك» في أطفيح تحرك برلماني بعد مقتل «طفل التوك توك» في أطفيح

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قال النائب عبدالوهاب خليل، عضو مجلس النواب، إنه سيتقدم بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، وزير التنمية المحلية، ووزيرة الصناعة والتجارة بشأن تداعيات فوضي التوك توك بمدينة أطفيح بمحافظة الجيزة، موضحا أن الأمر يحتاج لخطة حكومية لمواجهة فوضى التوك توك ووضع أطر منظمة لوجوده من الأساس في الشارع المصري.

وأضاف النائب في تصريحات لـ«المحررين البرلمانيين» رداً على ما شهدته مدينة أطفيح اليوم، بعد مقتل الطفل محمود قنديل الذي يعمل على توك توك للإنفاق على أسرته، مؤكدًا أن هذا الحادث يفرض على أن تتحرك فعليا لتنظيم وضع التوكتوك في .

وأوضح عضو مجلس النواب، أن التوك توك أصبح جزء من الشارع المصري ويتم استخدامها بكافة المناطق والشوارع، والحكومة أصبحت ملزمة بتنظيم حركته ووضع ضوابط لمن يعمل عليهم، فالأجهزة المعنية لن تستطيع أن تمنع وجودهم من الأساس، وأصبح تحدي كبير أمام الحكومة من أجل المواجهة بحسم وصرامة لهذا الملف الشائك الذي يفرض العديد من التداعيات السلبية على المجتمع ويصل الأمر من خلالها لزهق أرواح المواطين في بعض الأحيان.

وأضاف «خليل» أن هذا الملف لابد أن يكون له حلول من ناحية من أجل تنظيم الحركة في كل الشوارع التي تتواجد فيها هذه المركبات، ومن ناحية أخرى بشأن النسق الحضاري للشوارع المصرية، ومن ناحية ثالثة بشأن العاملين في هذه المنظومة والمستخدمين لها، بوضع ضوابط لكل من يعمل على توكتوك أو يمتلكه، بترخيص خاص به، مشيرا إلى أن تنظيم حركة التوكتوك في مصر يحفظ حق مالكه والعامل عليه والمواطن أيضًا.

المصرى اليوم

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