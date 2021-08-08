تيسيرات لذوي الإعاقة ضمن خطط تطوير وتجميل الشوارع والميادين في أسوان

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أعطى اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، تعليماته للجهات المعنية بالمحليات والمديريات المختلفة للتأكيد على جودة الخدمات التي يتم تقديمها لهذه الفئة من أبناء المجتمع الأسوانى، ولاسيما فيما يتعلق بتوفير كافة سبل الإتاحة من الفتحات والرمبات ضمن خطط التطوير والتجميل بالمراكز والمدن حتى أماكن الترفيه لذوى الإعاقة ليتسنى لهم ممارسة حياتهم الطبيعية بسهولة ويسر.

ولفت إلى أنه تم تنفيذ ذلك بالميادين والحدائق العامة داخل مدينة أسوان وأيضاً بمرسى معبدفيله، مع توفير دورات مياه عمومية لهم أيضاً في الأماكن العامة، وهو الذي توازى مع السعي المتواصل لدمج الأشخاص ذوى الإحتياجات الخاصة في كافة المجالات والبرامج، لا سيما أنه تم تخصيص نسبة من الفرص التدريبية لـ 60 متدربًا من الصم، مع توفير مترجم لغة الإشارة لتدريبهم على الحزم الضوئية وتركيب الكاميرات وذلك على مدار 10 أيام بدءًا من الأحد المقبل، حيث تم اختيارهم بواسطة وحدة السكان وأكاديمية أسوان للتدريب والتنمية المهنية المستدامة.